Стали известны подробности жуткой травмы актера Джереми Реннера Звезда «Мстителей» Джереми Реннер попал под снегоуборочный комбайн, потеряв много крови

Фото: Armando Gallo/Global Look Press

Звезда киновселенной «Марвел» Джереми Реннер получил серьезные травмы, попав под собственный снегоуборочный комбайн, пишет издание TMZ. В результате актер потерял много крови.

При этом один из соседей помог наложить на ногу Реннера жгут до приезда медиков. Сейчас он продолжает находиться в критическом состоянии. Отмечается, что помимо ноги актер получил повреждения других частей тела.

Реннер обрел популярность благодаря участию в фильмах «Мстители», «Повелитель бури», «Охотники на ведьм», «Город воров», «Тор». В марте 2022 года актер подтверждал, что приступил к тренировкам для участия в съемках очередного сезона сериала «Соколиный глаз». Они были изначально запланированы на 2020 год, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

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