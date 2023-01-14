Под Красноярском пьяные жители угнали трактор и пытались сбежать от полиции

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Двое жителей Красноярского края угнали трактор и попытались сбежать от полиции, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, на них заведено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц). Угонщикам может грозить до семи лет лишения свободы. В Сети опубликовано видео с моментом погони.

Инцидент произошел недалеко от дороги Малый Хабык — Большой Хабык в Красноярском крае. В тракторе находились 23-летний водитель и 31-летний пассажир. После задержания они отказались проходить медосвидетельствование на предмет алкоголя в крови. Помимо уголовного дела на мужчин, было заведено 13 административных. Сам трактор отправили на штрафстоянку.

Ранее в Екатеринбурге пьяный мужчина напал на работников скорой помощи, после чего угнал их служебный автомобиль. Позднее сотрудники полиции обнаружили угнанную машину и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (Угон).

До этого полиция в Новосибирске задержала мужчину, который пытался угнать автомобиль голым. Перед этим он попал в ДТП на станции Мочище, а затем, по словам очевидцев, вылез из машины и начал биться в конвульсиях. Инцидент попал на видео.