Под Волгоградом подросток выстрелил брату в грудь из винтовки В Урюпинске 13-летний мальчик ранил из пневматической винтовки 10-летнего брата

Фото: t.me/VOLG_34MVD

В Урюпинске Волгоградской области 13-летний мальчик ранил из пневматической винтовки 10-летнего брата, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Пострадавшего доставили в больницу.

Инцидент произошел во дворе одного из частных домов. Дети гостили у дедушки и стреляли из принадлежащей ему винтовки. В результате неосторожного обращения с оружием старший брат попал младшему в грудь.

Полиция начала проверку по факту произошедшего. Правоохранительные органы примут меры реагирования в отношении взрослых, допустивших получение травм несовершеннолетним.

Ранее в Иркутской области третьеклассник выстрелил в друга во время игры с пневматической винтовкой. Пуля попала ребенку в шею, он был госпитализирован. В отношении родителей «стрелка» возбудили административное дело.

В Амурской области 11-летний школьник случайно застрелил четвероклассника из отцовского карабина. Он смертельно ранил друга в грудь во время игры с оружием.