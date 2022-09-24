Под Волгоградом мобилизовали 51-летнего больного мужчину без опыта службы

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Волгоградской области в рамках мобилизации к военной службе призвали 51-летнего Владимира Черячукина без боевого опыта, сообщает Telegram-канал Baza. Авторы портала отмечают, что у призывника серьезные проблемы со здоровьем. Его отправили на военное обучение, хотя, согласно разъяснению Минобороны, младших офицеров призывают до 50 лет.

51-летний житель города Серафимовичи получил повестку вечером 22 сентября, а уже на следующий день его направили в военкомат. По словам самого мужчины, медкомиссии в здании комиссариата не было, хотя он глух на ухо, не видит без очков и имеет множественные грыжи позвоночных дисков. Сотрудник военкомата заявил, что «ничего смертельного нет» и он может отправиться на обучение.

Черячукин не служил, только проходил обучение на военной кафедре в университете 30 лет назад. Его жена звонила на горячую линию Минобороны, однако там пока не помогли.

Одновременно с ним во Владимирской области призвали к службе студента колледжа Артема Скутина, сообщает Telegram-канал Mash. Тот тоже никогда не служил в армии и имеет проблемы с ногами.

Девушка Скутина тоже обратилась на горячую линию МО РФ, ей посоветовали отправиться в местный военкомат для дополнительной проверки.

Накануне замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин усомнился в правдивости сообщений о нарушениях, допускаемых военкоматами при частичной мобилизации. Он предположил, что подобную информацию распространяет «пятая колонна». Депутат добавил, что если факты нарушений есть, то они будут проверены военной прокуратурой.

В свою очередь коллега Швыткина, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев признал, что ошибки в военкоматах случаются. По его словам, это происходит из-за спешки с выполнением задач в рамках мобилизации. Депутат заверил, что в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.