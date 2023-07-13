Под Владивостоком пенсионер сбил ребенка, пытаясь объехать собаку

Фото: t.me/prim_police

В селе Екатериновка Приморского края 71-летний водитель Mazda Demio съехал в кювет, пытаясь объехать собаку, перебегавшую дорогу. Из-за неудачного маневра авто наехало на семилетнего мальчика. Также пострадал 66-летний пассажир, сообщается на сайте УМВД региона.

В селе Екатериновка Партизанского района, по предварительным данным, 71- летний водитель автомобиля Mazda Demio, двигаясь по улице Партизанская, предположительно, уходя от наезда на собаку, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет, после чего въехал в столб освещения. После удара произошло опрокидывание транспортного средства, где в этот момент проходил малолетний пешеход, — говорится в пресс-релизе УМВД.

Стаж вождения мужчины — 32 года. Ранее в 2023 году он ни разу не привлекался к административной ответственности.

Ранее девятиклассница и еще несколько человек пострадал в аварии под Волгоградом, причиной которой стал еж. Водитель съехал в кювет, когда млекопитающее выбежало на дорожное полотно. Мужчина резко вывернул руль, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. ДТП произошло на 61-м километре автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский.