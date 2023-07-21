Под Тюменью в ДТП попало стадо кабанов В Тюменской области водитель на внедорожнике въехал в стадо диких кабанов

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Не менее трех особей диких кабанов стали жертвами ДТП, произошедшего на трассе Ярково — Ялуторовск в Тюменской области, сообщает «МегаТюмень» со ссылкой на информацию региональной противопожарной службы. Как уточняется, водитель на внедорожнике Hyundai врезался в стадо внезапно выбежавших на дорогу животных.

В ведомстве изданию сообщили, что дорожный инцидент произошел в ночь на 21 июля, около 01:00 по местному времени. На место аварии выезжали сотрудники противопожарной службы. ДТП обошлось без пострадавших людей.

Ранее сообщалось, что в результате нападения дикого кабана на жителей японского города Омура в префектуре Нагасаки ранения получили пять человек. По информации журналистов телеканала NHK, рост животного составлял 1,1 метра. Отмечается, что среди пострадавших был двухлетний ребенок. Четыре человека были госпитализированы.

Также месяц назад автомобиль столкнулся с тремя лосями на внутренней стороне МКАД в Москве. Инцидент произошел на 32-м километре кольцевой автодороги. Авария затруднила движение на данном участке. Информация о пострадавших людях не поступала. На месте работали оперативные службы города.