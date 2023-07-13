Под Курском задержали россиян, собиравших сведения для ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали в Курской области группу россиян, подозреваемых в сборе информации о военных объектах и передаче этих сведений ВСУ, сообщается на сайте ведомства. В отношении двух человек возбуждены уголовные дела по по статьям о госизмене и приготовлении к диверсии.

Пресечена противоправная деятельность преступной группы из числа российских граждан, подозреваемых в собирании и передаче представителям Вооруженных сил Украины сведений в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории региона, — говорится в сообщении.

В ФСБ пояснили, что информация, которую собирали подозреваемые, могла быть использованы для проведения диверсий, ударов высокоточным оружием и БПЛА в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.

В ходе операции у подозреваемых были изъяты специальные технические приспособления и средства связи с инструкциями по выполнению заданий, которые он получили от украинских силовиков. Задержанные находятся под стражей и дают признательные показания.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о задержании украинских диверсантов, готовивших атакуна Запорожскую АЭС. По его словам, в задачу злоумышленников входило лазерная наводка ракет на станцию. Рогов добавил, что подготовку диверсанты проходили в Европе.