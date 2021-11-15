Под Красноярском мужчина взломал морг в поисках ночлега и повредил тела

В посёлке Курагино Красноярского края мужчина ночью взломал морг и повредил скальпелем тела умерших. Подозреваемый был пьян и искал ночлег. Возбуждено уголовное дело, психиатры определят состояние мужчины в момент совершения преступления. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Курагинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Курагинского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших), — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в ночь на 14 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения и ища место для ночёвки, взломал дверь в здании Курагинского районного судебного медицинского отделения КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы». Он нанёс многочисленные повреждения скальпелем и ножами телам умерших трёх мужчин и женщины.

По словам подозреваемого, когда он проснулся, то обнаружил, что мёртвые стали оживать. Поэтому мужчина вооружился скальпелем и начал наносить телам повреждения. Злоумышленнику назначена психолого-психиатрическая экспертиза, чтобы определить его состояние в момент совершения данных действий. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что работник больничного морга в британском графстве Кент на протяжении 12 лет совершал надругательства над телами женщин и девочек. По его признанию, за время работы он осквернил тела более 100 умерших.