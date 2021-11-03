В Британии сотрудник морга изнасиловал свыше 100 мёртвых женщин и девочек

Работник больничного морга в британском графстве Кент признался, что на протяжении 12 лет насиловал мёртвых женщин и девочек. Его жертвами стали более 100 человек. Об этом сообщает телеканал BBC.

Подозреваемый поделился шокирующими деталями во время судебных слушаний по другому делу — убийству двух девушек в 1987 году. Спустя два года злоумышленник устроился электриком в больницу Кент энд Сассекс, где проработал до 2011 года. Потом его перевели в больницу Танбридж-Уэллс, где он продолжал насиловать женщин и детей вплоть до своего ареста.

Утверждается, что за эти годы он надругался над телами более 100 женщин и девочек. Злоумышленник работал в вечерние смены и пробирался в морг, когда остальной персонал уходил. Происходящее он снимал и записывал на жёсткие диски, DVD и флешки, которые хранил дома. Самой младшей его жертве было девять лет, а самой старшей — 100.

Ранее сообщалось, что четырём французским порноактёрам предъявили обвинение в изнасиловании. Такой прецедент впервые произошёл в стране в рамках расследования преступлений в порнографической индустрии.

Трое подозреваемых заключены под стражу, а ещё один находится под судебным надзором. Сейчас прокуратура также расследует другой веб-сайт, который позиционирует себя как центр «любительского» кино для взрослых.

Поводом для подобных полицейских проверок в этой области стали показания женщин, которые рассказали о том, что подверглись жестокому обращению на съёмочной площадке. В 2020 году четыре человека были обвинены в сутенёрстве, включая двух продюсеров порнофильмов. По данным источника во французской полиции, выявлено около 50 жертв насилия.