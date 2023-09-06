Под Калининградом майор полиции задел удочкой линию электропередачи и умер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Майор полиции погиб в Калининградской области во время ЧП на рыбалке, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, 49-летний дежурный опорного пункта по Славскому району Александр Ч. зацепил своей шестиметровой удочкой линию электропередачи, в результате чего получил сильный удар током.

Как пишет Baza, майор рыбачил на канале в поселке Гастеллово, после несчастного случая мужчину доставили в местную больницу, там он скончался, не приходя в сознание. Произошедшим заинтересовался Следственный комитет России. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области неизвестный прострелил голову рыбаку. Мужчину обнаружили в Новоладожском канале. Он был без сознания, однако по пути в больницу скончался. По данным Telegram-канала SHOT, 61-летнего рыбака застрелили из охотничьего ружья в упор. Сам стрелок скрылся с места преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Обстоятельства гибели рыбака выясняются. По версии правоохранителей, кто-то мог не поделить с погибшим рыбное место.

До этого в Москве в Нагатинском Затоне рыбаки поймали на крючок боевую гранату. К поисковому магниту прицепился заржавевший снаряд Ф-1. Прибывшие на место саперы установили, что граната является настоящей, после чего взрывотехники вывезли ее на полигон и подорвали.