Под Екатеринбургом жестоко избили подростка с аутизмом и эпилепсией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В закрытом городе Лесном Свердловской области неизвестные избили подростка, страдающего эпилепсией и аутизмом, сообщила мать пострадавшего в соцсетях, передает портал E1. По ее словам, на улице Энгельса на мальчика напали шесть человек. Женщина обратилась в полицию.

Вы, твари, будете расхлебывать это до конца своих дней, карму никто не отменял. Какими надо быть зверьми, чтобы вшестером напасть на человека, у которого эпилепсия и аутизм? Вы нелюди. Прошу вас, лесничане, если кто-то стал свидетелем или регистратор заснял, не оставляйте это так, — написала мать пострадавшего.

В местном управлении МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее сообщалось, что прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга проведет проверку после публикации сообщений об издевательствах над ребенком с инвалидностью в одной из местных школ. В Сети появилось видео, на котором школьники дразнят мальчика за то, что у него вместо ног импланты. При этом директор школы заявила, что видео является постановочным.