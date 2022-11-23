Россиянина осудили на 19 лет за совращение восьми девочек Жителя Астраханской области осудили на 19 лет колонии за совращение восьми девочек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Черноярский районный суд Астраханской области приговорил 56-летнего местного жителя к 19 годам колонии строгого режима за совращение восьми девочек в возрасте от 7 до 12 лет, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону. Мужчина признан виновным в 38 эпизодах по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 56-летнего местного жителя, — говорится в сообщении.

По данным следствия, с июня 2014-го по сентябрь 2021 года обвиняемый искал и приглашал к себе домой школьниц. Там он домогался их. Кроме того, россиянин приставал к одной из жертв на берегу ерика.

Как отметили в СК, заявление на осужденного написала мать одной из потерпевших. По результатам проверки возбудили уголовное дело. Благодаря налаженному психологическому контакту с потерпевшими следователю удалось установить и других детей, которые подвергались действиям сексуального характера со стороны осужденного.

Ранее Лефортовский суд Москвы вынес приговор по делу фотографа Ярослава Полякова, обвиняемого в растлении малолетних. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Согласно материалам уголовного дела, в 2018–2020 годах Поляков в ходе студийных фотосъемок совершил действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девочек. Этим он причинил им нравственные страдания и моральный вред. О возрасте потерпевших ему было известно.