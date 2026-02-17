Почти 900 машин скопились перед Крымским мостом Не менее 885 машин стояли перед Крымским мостом во время ограничения движения

Не менее 885 машин скопились перед Крымским мостом во время ограничения движения, сообщил Telegram-канал, предоставляющий оперативную информацию о транспортном переходе. Там отметили, что со стороны Тамани в очереди стояли 560 транспортных средств, а со стороны Керчи — 325.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 560 транспортных средств, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги заявили, что перекрытие движения по Крымскому мосту вызвало задержки движения 16 поездов, связывающих южные регионы с центральной частью России и Уралом. Отставание составов от расписания составляло от полутора до восьми часов. Среди наиболее проблемных направлений, где зафиксированы остановки, значатся маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Кисловодска и Перми.

Утром 15 февраля сообщалось, что из-за перекрытия движения по Крымскому мосту в пунктах пропуска со стороны Краснодарского края скопилось более 700 автомобилей. Движение возобновили после 11-часового простоя.