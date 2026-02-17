Почти 900 машин скопились перед Крымским мостом

Не менее 885 машин скопились перед Крымским мостом во время ограничения движения, сообщил Telegram-канал, предоставляющий оперативную информацию о транспортном переходе. Там отметили, что со стороны Тамани в очереди стояли 560 транспортных средств, а со стороны Керчи — 325.
Ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги заявили, что перекрытие движения по Крымскому мосту вызвало задержки движения 16 поездов, связывающих южные регионы с центральной частью России и Уралом. Отставание составов от расписания составляло от полутора до восьми часов. Среди наиболее проблемных направлений, где зафиксированы остановки, значатся маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Кисловодска и Перми.
Утром 15 февраля сообщалось, что из-за перекрытия движения по Крымскому мосту в пунктах пропуска со стороны Краснодарского края скопилось более 700 автомобилей. Движение возобновили после 11-часового простоя.