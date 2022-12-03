Петербурженке принесли бургер с муравьями во «Вкусно — и точка»

Фото: shutterstock

В Санкт-Петербурге посетительнице ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» принесли бургер с муравьями, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, инцидент произошел в заведении на Выборгском шоссе, там девушка решила взять двойной маффин с яйцом и котлетой.

Получив свой заказ и открыв упаковку, девушка обнаружила неприятный сюрприз: в бургере было множество муравьев. По ее словам, насекомые разбежались по всей упаковке. Кадрами с бургером и насекомыми девушка поделилась в Сети.

Ранее голуби поклевали булочки, которые были предназначены для приготовления бургеров ресторана сети питания «Вкусно — и точка» в Алтуфьево. Один из очевидцев загрузил видео в Сеть, пожаловавшись на несоблюдение санитарных норм сотрудниками заведения. До этого одна из посетительниц ресторана обнаружила плесень в булочке для чизбургера.

После ухода «Макдоналдса» из России бизнес продали действующему лицензиату Александру Говору. Меню после ребрендинга осталось привычным, поскольку большинство поставщиков продуктов российские. При этом изменилась форма сотрудников. 12 июня в Москве открылся первый ресторан «Вкусно — и точка».