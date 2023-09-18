Петербуржец пять раз протаранил автомобиль и заявил, что был не за рулем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Санкт-Петербурге на год лишил прав водителя Chevrolet в связи с оставлением места аварии после наезда на другое транспортное средство, сообщает в Telegram объединенная пресс-служба петербургских судов. Отмечается, что мужчина пять раз въехал в чужую машину задним ходом, после чего покинул место ДТП. Сам нарушитель заявил, что за рулем был другой человек, а он лишь вылезал через дверь водителя.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 27 июня на пересечении Петербургского и Кузьминского шоссе в Пушкине. Потерпевший рассказал, что он ехал в правом ряду со скоростью 50–60 км/ч. В какой-то момент ему начал сигналить и мигать фарами другой автолюбитель, требуя пропустить. При этом параллельная полоса оставалась свободной для проезда. На светофоре водитель вышел из Chevrolet, обматерил оппонента и ударил по лицу, после чего вернулся в авто и пять раз врезался задним ходом в его машину.

Обвиняемый отказался признавать свою вину. По его словам, за рулем Chevrolet был другой человек. Полиция усматривает в его действиях состав уголовного преступления по статье об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Ранее в Сети появилось видео, на котором, предположительно, отец телеведущей Иды Галич стал показывать неприличные жесты водителю после создания аварийной ситуации на дороге. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, россияне должны не бояться обращаться за помощью в полицию, если стали свидетелями преступления. По словам депутата, нарушителя можно привлечь к ответственности и за несоблюдение ПДД, и за сами неприличные жесты.