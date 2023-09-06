В Госдуме высказались про дорожную выходку отца Иды Галич Депутат Синельщиков осудил дорожный инцидент с участием отца Иды Галич

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Юрий Синельщиков

Россияне должны не бояться обращаться за помощью в полицию, если они стали свидетелями преступления, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Таким образом он отреагировал на появившееся в Сети видео, на котором предположительно отец телеведущей Иды Галич стал показывать неприличные жесты водителю после создания аварийной ситуации на дороге. По словам депутата, нарушителя можно привлечь к ответственности и за несоблюдение ПДД, и за сами неприличные жесты.

Одни люди боятся шевельнуться и рот открыть, другие независимо от жестких порядков ведут себя вальяжно, это психика. <...> Люди должны не бояться обращаться в полицию, спецорганы и писать заявления, выражать свое несогласие, чтобы человек, нарушивший закон получил наказание. Что касается оскорбительных высказываний, жестов, тут тоже можно привлечь к административной ответственности. В этом случае надо знать подробности, чтобы подробно разобраться в ситуации, — сказал Синельщиков.

По его мнению, из-за одного подобного прецедента не стоит ужесточать законы. Также депутат подчеркнул, что правила и законы написаны для всех, и не стоит делить людей на медийных и неизвестных. Он заявил, что делать выводы о подобных поступках можно только по моральным нормам.

В последние годы у нас произошли ужесточения по многим законопроектам, так что я не думаю, что у нас проблема именно в слабых законах. Гражданам просто следует не бояться и говорить, если с ними поступили не справедливо и обращаться к помощи органов, — считает Синельщиков.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил законопроект о расширении определения «мелкое хулиганство» в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Так, парламентарий хочет приравнять к мелкому хулиганству появление человека в общественном месте в обнаженном или полуобнаженном виде. По его словам, проект разработан в целях укрепления общественного порядка.