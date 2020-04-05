Петербуржцев призвали поделиться со школьниками лишними ноутбуками

https://static.news.ru/photo/31771cae-7738-11ea-8379-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан поделиться лишними планшетами и ноутбуками со школьниками из малообеспеченных семей для прохождения дистанционного обучения.

В Петербурге — 507 тысяч школьников, из них 16 904 не имеют дома компьютерной техники и выхода в Интернет, с помощью которых можно продолжить изучение школьной программы, — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Глава региона подчеркнул, что «склады не располагают нужным количеством товара», а начать дистанционное обучение нужно с 6 апреля. По его словам, 3760 устройств уже передало ООО «Марвел КТ», 320 планшетов — Азербайджанская национально-культурная автономия. Беглов обратился ко всем, у кого «есть невостребованный планшет или ноутбук с выходом в Интернет», сообщить об этом на горячую линию комитета по образованию.

Пост губернатора за три часа набрал около тысячи, преимущественно негативных, комментариев.

Как писал NEWS.ru, учебный год в ряде школ России может быть продлён до начала единого государственного экзамена — 8 июня. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Кроме того, министр отметил, что школьников не планируется оставлять на второй год из-за перехода на дистанционное обучение, а информация, которая появляется об этом в Интернете, не соответствует действительности.