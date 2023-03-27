Петербург остался без партии свободы Суд в Петербурге ликвидировал региональное отделение ПАРНАС

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Санкт-Петербургский городской суд принял решение о ликвидации регионального отделения Партии народной свободы (ПАРНАС) по требованию Минюста, сообщает в Telegram объединенная пресс-служба судов города. В сообщении уточняется, что представитель ответчика на заседание суда не явился.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административное исковое заявление ГУ Минюста России по СПб и ЛО к региональному отделению в СПб политической партии «Партия народной свободы» о ликвидации. Административный ответчик в суд не явился. Был извещен надлежащим образом. Суд требования административного истца удовлетворил, — рассказали в пресс-службе судов.

Летом 2022 года член бюро политического совета ПАРНАС Константин Мерзликин сообщил, что председатель партии Михаил Касьянов покинул Россию. Он не уточнил, куда именно отправился политик. Он также не сообщил, вернется Касьянов обратно или нет.