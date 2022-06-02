Стало известно, что Касьянов мог покинуть Россию Член бюро политсовета «Парнас» Мерзликин: Касьянов уехал из России

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Михаил Касьянов (в центре)

↵Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов покинул Россию, сообщил член бюро политсовета партии Константин Мерзликин, передает РИА Новости. Мерзликин не уточнил, куда именно отправился политик. Он также не сообщил, вернется Касьянов обратно или нет.

Касьянов сейчас не на территории РФ, но я не знаю, где он и когда вернется, — сказал Мерзликин.

Накануне стало известно, что Явлинский уехал из России в Лондон. Также в Сети появилось видео из аэропорта, на котором видно мужчину, похожего на него. Позже представитель партии «Яблоко» заявил, что политик уехал в отпуск, но говорить, куда именно, не стал. Чуть позже Явлинский опроверг сообщения о том, что он покинул страну.

Ранее бывшего директора «Роснано» Анатолия Чубайса заметили с супругой в аэропорту Израиля. Информация о его прибытии в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве появилась в ряде российских Telegram-каналов. После прохождения контроля на границе он в сопровождении охраны покинул аэропорт.