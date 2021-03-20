Петербург оказался регионом-лидером по росту преступности в РФ

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Представители пресс-службы МВД опубликовали доклад о состоянии преступности за январь — февраль 2021 года. Как выяснилось, регионом с самым интенсивным ростом преступлений в стране стал Санкт-Петербург.

Темпы прироста в городе на Неве составили 28,6%. Также в тройку попали Тульская область с приростом в 20,6% и Адыгея с показателями на уровне 17,6%. Далее в анти-рейтинге от МВД следуют Тува (17,1%), Севастополь (13,1%). Вслед за ними идут Северная Осетия — Алания, Алтай, Чечня, Камчатский и Алтайский край. В этих регионах прирост разбросан от 10,5% до 7,6%.

Лидером по темпу прироста выявленных преступников стал Севастополь — 98,6%. Темпы прироста числа зарегистрированных правонарушений понизились в Еврейской автономной области (на 30,6%), Смоленской области (на 22,1%) и Мордовии (на 20,2%), передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, жертвами преступлений за два месяца текущего года стали 4,3 тысячи человек, ещё 5,6 тысячи пострадали. Кроме того, ущерб от преступлений за период января-февраля 2021 года вырос до 90,4 млрд рублей. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности.