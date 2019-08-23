https://static.news.ru/photo/7091505a-c5bb-11e9-ad26-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosatom.ru

В город Певек в Чукотском автономном округе из Мурманска отправился первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок.

Об этом сообщает госкорпорация «Росатом». Энергоблоку дали название «Академик Ломоносов». На место эксплуатации его доставят буксиры. Ему предстоит преодолеть более 4700 км. Ожидается, что на место назначения он прибудет через две недели.

«Академик Ломоносов» станет самой северной атомной станцией РФ. Во время торжественной церемонии его отправки управляющей компании был вручён сертификат «Книги рекордов России».

13 мая News.ru писал о том, что регулятор атомной энергетики Турции дважды обнаруживал трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», строительство которой ведёт российская госкорпорация «Росатом».