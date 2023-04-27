Пенсионерке удалили двухкилограммовую опухоль в легких В Новосибирске пенсионерке удалили двухкилограммовую опухоль в легких

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске хирурги областной больницы провели операцию по удалению двухкилограммовой опухоли 71-летней пенсионерке. Пациента обратилась к врачам после того, как ей стало трудно дышать. В региональном Минздраве рассказали «МК в Новосибирске», что врачи обнаружили новообразование в легких, которое смещало трахею, сердце и пищевод.

ФЛГ выявила в грудной клетке опухоль огромных размеров, которая не только сдавливала левое легкое, но заметно смещала вправо сердце, трахею и пищевод, — уточнили в ведомстве.

Объем удаленной опухоли составил 30 см в длину и 11 см в ширину. Хирурги отделили новообразование от легкого и других органов. На операцию ушло шесть часов. Врачи рассказали, что впервые столкнулись с такой опухолью в легких. Сейчас здоровью пенсионерки ничего не угрожает, она была выписана из больницы.

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