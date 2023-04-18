Тюменские врачи спасли ребенка с нарушением работы нескольких органов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени в ОКБ № 1 врачи спасли десятилетнего ребенка, у которого обнаружили серьезную инфекцию, вирус Эпштейна-Барра, связанный с четвертым типом герпеса. Девочку доставили в детскую реанимацию с нарушением работы нескольких органов, сыпью по всему телу и в кишечнике. Руководитель педиатрической службы Наталья Горохова рассказала «МегаТюмени», что победить болезнь удалось благодаря командной работе врачей.

Для спасения жизни ребенка потребовалась командная работа, привлекались врачи дерматологи кожно-венерологического диспансера, детский уролог ГБУЗ ТО «ОКБ№ 2». Только общими усилиями, благодаря высокому профессионализму, а самое главное стремлением круглосуточно помогать детям, нам удалось победить коварную инфекцию, — сообщила Горохова.

После обнаружения болезни девочку подключили к аппарату ИВЛ, назначили противовирусные, антибиотики, гормоны и иммуностимулирующие препараты. Через пять суток ребенок начал идти на поправку, но на седьмой день состояние пациентки резко ухудшилось из-за желудочно-кишечного кровотечения. Чтобы его купировать, врачам потребовалось провести 20 переливаний крови.

Позже у пациентки обнаружили камни в мочеточнике, из-за чего ребенок перестал ходить в туалет. Медики приняли решение провести срочную операцию, так как 12 часов таком состоянии могли привести к необратимым последствиям.

Мы победили! Проводился трудный поиск симптомов, помогающих дать точный диагноз, доктора читали много литературы, искали схожие случаи заболевания, консультировались со специалистами Федеральных центров, — поделилась Горохова.

Врач-хирург Талдомской больницы Игорь Игнатчик ранее рассказал о спасении мужчины, расстрелянного в упор из травматического пистолета. По его словам, пациента доставили в тяжелом состоянии, у него было диагностировано множество ранений. Пострадавшего экстренно прооперировали, вытащив семь пуль.