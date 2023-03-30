Подмосковный хирург рассказал о спасении мужчины с семью пулевыми ранениями Хирург Талдомской больницы Игнатчик рассказал о спасении мужчины с семью пулевыми ранениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье врачи спасли мужчину, расстрелянного в упор из травматического пистолета, рассказал NEWS.ru врач-хирург Талдомской больницы Игорь Игнатчик. Медик уточнил, что пациента доставили в тяжелом состоянии, у него было диагностировано множество ранений. Пострадавшего экстренно прооперировали, вытащив семь пуль.

В Талдомскую больницу бригада скорой помощи доставила 57-летнего мужчину в тяжелом состоянии. В результате ссоры в него выстрелили в упор из травматического оружия, нанеся семь пулевых ранений. Ему диагностировали повреждение брюшной полости и печени. Также у пациента наблюдались раны мягких тканей грудной клетки, передней брюшной стенки, паховой области, бедра и кисти. Во время срочной операции мы удалили семь пуль, обработали раны, — рассказал Игнатчик.

Ситуация осложнялась массивным внутрибрюшным кровотечением, которое врачам удалось остановить в ходе операции по удалению нежизнеспособных тканей печени, сообщил врач. В общей сложности пациент потерял лишь один литр крови. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Операция прошла успешно и заняла два часа. На данный момент пациента выписали, — добавил хирург.

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