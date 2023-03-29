Врачи спасли от ампутации ногу пострадавшей в стрельбе в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новосибирские врачи спасли от ампутации ногу 20-летней официантки, пострадавшей во время стрельбы в парке отдыха «Звезда», рассказал «Сиб.фм» супруг девушки Александр. Мужчина добавил, что пока не может связаться с женой и узнать о ее состоянии, поскольку она все еще находится в реанимации.

Она в реанимации, там телефоны запрещены, — объяснил Александр.

Мужчина подчеркнул, что после госпитализации жены ушел в вынужденный отпуск на работе, чтобы сидеть дома с малолетним ребенком. Он намерен подать на стрелявшего в суд с целью добиться от него компенсации расходов на лечение и восстановление пострадавшей.

Стрельба в парке отдыха «Звезда» произошла ночью 27 марта. Между посетителями произошла ссора по незначительному поводу. Зачинщик конфликта ушел, но спустя некоторое время вернулся и стал стрелять в гостей. Официантка заведения получила серьезные ранения.

Нападавший получил травмы при задержании. На 43-летнего мужчину завели уголовное дело по факту покушения на убийство пяти лиц.

Накануне на улице Костюшко в Санкт-Петербурге пенсионер вышел на улицу с оружием и открыл стрельбу по прохожим, собакам и припаркованным автомобилям. Прибывший на место ЧП наряд патрульно-постовой службы задержал 74-летнего мужчину, сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.