Пенсионер устроил стрельбу по прохожим в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на улице Костюшко пенсионер вышел с оружием и устроил стрельбу по прохожим, собакам и припаркованным автомобилям. Наряду патрульно-постовой службы удалось задержать 74-летнего мужчину, сообщили «360» в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Московского района 27 марта в 16:43 поступило сообщение от председателя управляющей компании, <...> что во дворе дома мужчина стреляет из предмета похожего на пистолет по людям, собакам и машинам, — рассказали в ведомстве.

При задержании наряд патрульно-постовой службы изъял у 74-летнего пенсионера пистолет для страйкбола Stalker SA230. В МВД уточнили, что по данному факту организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вышедший на улицу с оружием мужчина попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что пенсионер целится в прохожего, который выгуливал собаку, и его питомца.

В Новосибирской области ранее мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. Стрелявшим оказался 61-летний местный житель. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

27 марта в частной протестантской школе в американском городе Нэшвилл произошла стрельба. По последним данным, от рук стрелка погибли шесть человек.