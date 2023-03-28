Трансгендер с «Калашниковым»: что известно о стрельбе в школе Нэшвилла Смертельную стрельбу в американской приходской школе устроила 28-летняя Одри Хейл, называвшая себя мужчиной

Фото: AP/TASS

Люди молятся возле центра воссоединения в баптистской церкви Вудмонт после стрельбы в школе

28-летняя Одри Хейл, которая, по данным полиции, считала себя мужчиной, устроила стрельбу в частной протестантской школе «Ковенант» в Нэшвилле (столица штата Теннесси, США). Что известно о нападавшей, зачем она утроила бойню в учебном заведении, сколько человек стали ее жертвами и что за шутку рассказал, комментируя инцидент, президент США Джо Байден — в обзоре NEWS.ru.

Как произошла трагедия

Как передает NBC NEWS, стрельба произошла в районе 10 утра по местному времени «в богатом районе Грин-Хиллз с роскошными домами и пышным ландшафтом, где на вершине холма стоят каменная церковь и небольшая школа при ней». В школе «Ковенант» («школе Завета») учатся дети от дошкольного возраста до шестого класса. «Они только начали свою последнюю неделю занятий перед пасхальными каникулами, когда разыгралась эта трагедия», — пишут СМИ.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как стрелок подъезжает к школе на автомобиле Honda Fit. Он, как отмечают СМИ, «расстреливает стеклянные двери, которые разлетаются вдребезги от пуль, и ныряет в здание через разбитое стекло». Позже полиция установила, что злоумышленник был вооружен двумя полуавтоматическими штурмовыми винтовками (по другой версии, автоматами Калашникова) и девятимиллиметровым пистолетом.

На кадрах видно, как человек, одетый в камуфляжные брюки, черный жилет и красную бейсболку задом наперед, ходит по кабинетам и коридорам школы с оружием наготове.

Что это за школа

Школа «Ковенант» позиционирует себя как «намеренно маленькая». Как следует из информации на ее сайте, в школе около 200 учеников. Соотношение учителей к ученикам здесь составляет восемь к одному. Обучение недешевое — около $16 000 в год.

СМИ пишут, что школа могла позволить себе многое — как и церковь, при которой она была открыта. Бывший пастор Джим Бахман рассказал, что в какой-то момент пресвитерианская община (направление протестантизма) насчитывала 2200 членов. В конце 2000-х годов она построила на вершине холма свою церковь стоимостью $15,5 млн. В ней даже был орган, что считается, как сообщают СМИ, «необычным для недавно построенной церкви».

Что стало со стрелком

По словам главы полиции Нэшвилла Джона Дрейка, команда из пяти офицеров вошла в кампус в 10:13 утра и «зачистила территорию». К 10:27 утра «угроза была ликвидирована». Двое полицейских застали стрелка на втором этаже школы и открыли огонь на поражение.

Фото: AP/TASS Семья уезжает со своими детьми с места происшествия

Сколько человек погибло

Дрейк заявил, что у стрелявшего не было конкретных целей, его жертвы случайны. По последним данным, от рук стрелка погибли шесть человек. Это трое учеников — Уильям Кинни, Эвелин Дикхаус и Хэлли Скраггс. Всем было по девять лет. Про Хэлли известно, что она была дочерью Чеда Скраггса, пастора пресвитерианской церкви «Ковенант». Также убиты директор школы — 60-летняя Кэтрин Кунс, ее 61-летняя заместительница Синтия Пик и 61-летний сторож школы Майк Хилл.

Что известно у стрелке

Стрелком оказалась выпускница школы, 28-летняя Одри Хейл.

«Она просто всегда была тихой девочкой, но очень серьезно относилась к своей работе», — рассказал преподаватель рисования Стив Ласуер. В 2015 или 2016 году Хейл была его ученицей. Педагог признался, что был ошеломлен произошедшим. «Это потрясло меня», — отметил педагог.

При этом «с самого начала возникла путаница с гендерной принадлежностью нападавшего». Официальные лица использовали местоимение «она» в отношении Хейл, но сама она «идентифицировала себя в мужском роде». Из чего полиция сделала вывод, что Хейл «можно считать трансгендером».

Фото: Видео нападения 28-летней Одри Хейл на христианскую школу в Нэшвилле

Согласно профилю в соцсети, Хейл окончила Колледж искусств и дизайна, работала иллюстратором и графическим дизайнером. Ее онлайн-портфолио включало иллюстрации, связанные с предприятиями в окрестностях Нэшвилла, логотипы и рекламу ресторана, магазина игрушек и видеокомпании. С мая прошлого года Хейл, по официальной информации, работала в компании по доставке продуктов.

Дома у Хейл провели обыск. Полицейские нашли дробовик и обрез, а также подробный план школы. Это подтвердило версию о том, что нападение на школу Одри готовила заранее. Что могло послужить мотивом преступления, пока неясно. Полиция проверяет все версии.

Что за шутку про мороженое рассказал Байден, комментируя стрельбу в школе

Стрельбу в школе прокомментировал президент США Джо Байден. СМИ обратили внимание, что свое выступление он начал с шутки про мороженое.

«Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так», — отвлекся от темы американский лидер.

Он подтвердил, что информация о причинах и обстоятельствах происшествия все еще уточняется. По его версии, у стрелка было два АК-47 и пистолет.

Байден поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за молниеносную реакцию на происшествие. Президент также выразил соболезнования семьям погибших и пообещал приложить все усилия, чтобы остановить насилие. Он отметил, что в очередной раз обратился к Конгрессу США для продвижения законопроекта о запрете оружия.