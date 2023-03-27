Число погибших из-за стрельбы в американской школе возросло до шести

Фото: MNPD

Число погибших из-за стрельбы, произошедшей в частной христианской школе в американском городе Нэшвилл, возросло до шести, передает Reuters. Как сообщает агентство, стрельбу открыла девочка-подросток. Полицейские убили ее ответным огнем.

Стрелявшая девушка убила троих детей и троих взрослых в частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси, прежде чем полиция застрелила ее, — указано в сообщении.

Вечером 27 марта в одной из школ в американском городе Нэшвилл, штат Теннеси, произошла стрельба. Сообщалось, что в результате обстрелов погибли четыре человека, включая самого преступника. Официально эта информация пока не подтверждалась. Личность и мотивы преступника также были неизвестны. В департаменте пожарной безопасности города уточнили, что среди посетителей школы много пострадавших.

В январе в одном из учебных заведений в американском штате Айова произошла стрельба, в результате которой погибли двое школьников. Как уточнили в местной полиции, по подозрению в совершении преступления были задержаны трое человек. По данным СМИ, стрельба в учебном заведении произошла во время проведения программы для трудных подростков.