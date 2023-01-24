Два ученика погибли в результате стрельбы в школе в Айове

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В результате стрельбы в учебном заведении в американском штате Айова погибли двое школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию. Также известно о задержании трех подозреваемых.

Двое учеников погибли, один сотрудник школы был ранен и находится в операционной, — рассказал журналистам сержант Пол Парицек.

Он также отметил, что в результате оперативных действий были задержаны трое подозреваемых в причастности к инциденту.

По данным СМИ, стрельба в учебном заведении произошла во время проведения программы для трудных подростков.

Ранее стало известно, что двенадцать человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в городе Батон-Руж, штате Луизина. Местные власти уверены, что происшествие было целенаправленной атакой, а не случайным актом насилия. Разыскивается минимум один подозреваемый.

18 января в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погиб один человек. Еще двое пострадали. Одним из них оказался 15-летний подросток, у которого при себе был пистолет. Юноша открыл ответный огонь. Полиция начала поиски человека, который стрелял первым.