В американской школе произошла жестокая стрельба WKRN: четыре человека погибли при стрельбе в школе в Нэшвилле

Фото: MNPD

В одной из школ в американском городе Нэшвилл, штат Теннеси, произошла стрельба, сообщила журналистка местного телеканала WKRN Пейтон Кеннеди в Twitter. По ее информации, в результате обстрелов погибли четыре человека, включая самого преступника. Официально эта информация пока не подтверждалась. Личность и мотивы преступника также неизвестны.

Офицеры сообщают нам, что по меньшей мере четыре человека, в том числе стрелок, мертвы в школе Ковенант на бульваре Бертон-Хиллс, 33. Мы на пути к месту происшествия, — написала журналистка.

В свою очередь представители городского полицейского департамента подтвердили в Twitter, что стрелок был убит в ходе операции. О количестве погибших безоружных в ведомстве не рассказали.

Тем временем в департаменте пожарной безопасности города уточнили, что среди посетителей школы много пострадавших.

Мы принимаем меры в связи с необезвреженным преступником в школе на бульваре Бартон-Хиллс. Мы можем подтвердить, что есть многочисленные пострадавшие, — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В январе в одном из учебных заведений в американском штате Айова произошла стрельба, в результате которой погибли двое школьников. Как уточнили в местной полиции, по подозрению в совершении преступления были задержаны трое человек. По данным СМИ, стрельба в учебном заведении произошла во время проведения программы для трудных подростков.