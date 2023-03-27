Байден: стрелявшая в школе Нэшвилла использовала два АК-47

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Джо Байден

Американский президент Джо Байден заявил, что женщина, стрелявшая в школе в Нэшвилле, использовала два автомата АК-47, сообщает телеканал ABC News. По информации местной полиции, злоумышленница также была вооружена пистолетом. Американский лидер добавил, что необходимо принять меры, чтобы «школы не превратились в тюрьмы».

Женщина, стрелявшая в школе в Нэшвилле, использовала два автомата АК-47. Необходимо принять все меры, чтобы школы не превратились в тюрьмы, — сказал Байден.

В результате нападения на учебное заведение погибло шесть человек, включая троих детей.

Вечером 27 марта в одной из школ в американском городе Нэшвилл, штат Теннеси, произошла стрельба. Сообщалось, что в результате обстрелов погибли четыре человека, включая самого преступника. Официально эта информация пока не подтверждалась. Личность и мотивы преступника также были неизвестны. В департаменте пожарной безопасности города уточнили, что среди посетителей школы много пострадавших.

В январе в одном из учебных заведений в американском штате Айова произошла стрельба, в результате которой погибли двое школьников. Как уточнили в местной полиции, по подозрению в совершении преступления были задержаны трое человек. По данным СМИ, стрельба в учебном заведении произошла во время проведения программы для трудных подростков.