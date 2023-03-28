Стрельбу в приходской школе в США устроила женщина-трансгендер Шеф полиции Дрейк: стрельбу в приходской школе в США устроила женщина-трансгендер

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Трое детей и трое педагогов стали жертвами стрельбы в приходской школе в американском городе Нэшвилл. Нападение устроила 28-летняя трансгендерная женщина Одри Хейл, которая заранее спланировала атаку, передает РИА Новости со ссылкой на шефа городской полиции Джона Дрейка. В качестве одной из версий следствие рассматривает мотивы, связанные с изменением гендерной идентичности Хейл.

Полиция ликвидировала Хейл, которая была вооружена двумя автоматическими винтовками и пистолетом. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия через 14 минут после начала стрельбы и немедленно вступили в бой с преступницей.

В доме, где Хейл жила с родителями, прошел обыск. В нем нашли подробные планы школы, где она когда-то училась. Следствие также изучает записи, оставленные Хейл, в поисках мотивов нападения. Согласно сообщениям СМИ, Хейл идентифицировала себя как мужчину в социальных сетях.

В январе в одном из учебных заведений в американском штате Айова произошла стрельба, в результате которой погибли двое школьников. Как уточнили в местной полиции, по подозрению в совершении преступления были задержаны трое человек. По данным СМИ, стрельба в учебном заведении произошла во время проведения программы для трудных подростков.