Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Новосибирской области

Фото: Соцсети

В Новосибирской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры, сообщает «Сиб.фм». В Сети появилось видео задержания злоумышленника правоохранителями. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел в поселке Октябрьский Мошковского района. Стрелявшим оказался 61-летний местный житель Валерий К. По словам очевидцев, это произошло около 14:00. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее житель Вятских Полян устроил стрельбу с пятого этажа дома. Его задержали силовики. Против него было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Позднее стало известно, что стрелок долгое время находился в запое, а вместе с ним в квартире находилась теща, которая в момент стрельбы успела убежать к соседям. Мужчина начал пить из-за стресса после того, как у него обнаружили опухоль в головном мозге.

До этого житель Нижневартовска устроил стрельбу по людям с балкона и пригрозил убить своего сына. Суммарно он произвел более восьми выстрелов, в результате обстрела никто не пострадал. По словам заявившей в полицию жены, ее муж находился в неадекватном состоянии и угрожал совершить суицид. Позднее полиция его задержала, а затем суд арестовал его на два месяца.