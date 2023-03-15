Мужчина открыл стрельбу из окна пятого этажа в Вятских Полянах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Вятские Поляны Кировской области устроил стрельбу с пятого этажа дома, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Соколов. По его словам, мужчина владеет двумя гладкоствольными ружьями. Помимо него в квартире никого нет. Сотрудники правоохранительных органов оцепили район и пытаются пойти на переговоры с нападающим.

По ситуации в Вятских Полянах. Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет. Полиция быстро оцепила прилегающую территорию. Пострадавших нет. СОБР в пути. Переговорил с начальником УМВД, ситуация под контролем, — написал Соколов.

При этом авторы Telegram-канала «112» утверждают, что мужчина долгое время находился в запое, а вместе с ним в квартире находится теща. Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе УМВД России по Кировской области, сейчас проводятся мероприятия по задержанию мужчины.

Ранее житель Нижневартовска устроил стрельбу по людям с балкона и пригрозил убить своего сына. Суммарно он произвел более восьми выстрелов, в результате обстрела никто не пострадал. По словам заявившей в полицию жены, ее муж находился в неадекватном состоянии и угрожал совершить суицид. Позднее полиция его задержала, а затем суд арестовал его на два месяца.

Источник в окружении задержанного рассказал NEWS.ru, что мужчина устроил стрельбу из-за «психологического шока» — он не курил и не пил, но «сломался», узнав, что тяжело болен.