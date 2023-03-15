SHOT: у кировского стрелка была обнаружена опухоль мозга Telegram-канал SHOT: открывший стрельбу в Кировской области узнал, что у него опухоль мозга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT написал, что стрелок в Кировской области ушел в запой из-за стресса. Канал пишет, что у мужчины на днях нашли опухоль в головном мозге и он запил.

Жена 47-летнего Александра Алёшина рассказала каналу, что супруги ездили на МРТ, где им сообщили плохие новости. Мужчина начал пить вчера, сегодня, 15 марта, должен был протрезветь и поехать на работу — он трудится в сфере водоотведения, сообщает SHOT.

Как сообщил канал, мужчина выстрелил в полицейского. Сотрудник в бронежилете не пострадал.

Также канал сообщил, что ружье у Александра охотничье, лежало в сейфе — мужчина больше года не ходил на охоту. На момент стрельбы тёща успела выбраться из квартиры и убежать к соседям. В семье растут двое детей-подростков 10 и 15 лет.

Губернатор региона Александр Соколов ранее сегодня сообщил, что житель города Вятские Поляны Кировской области устроил стрельбу с пятого этажа дома. Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе УМВД России по Кировской области, сейчас проводятся мероприятия по задержанию мужчины.

Ранее житель Нижневартовска устроил стрельбу по людям с балкона и пригрозил убить своего сына. Суммарно он произвел более восьми выстрелов, в результате обстрела никто не пострадал. По словам заявившей в полицию жены, ее муж находился в неадекватном состоянии и угрожал совершить суицид. Позднее полиция его задержала, а затем суд арестовал его на два месяца.