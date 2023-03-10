Суд арестовал мужчину, стрелявшего по людям в Нижневартовске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд арестовал мужчину, который стрелял по людям с балкона и угрожал убить своего сына в Нижневартовске, сообщает издание «Известия» со ссылкой на заявление горсуда. Злоумышленник отправится в СИЗО на два месяца.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — говорится в сообщении.

Инцидент со стрельбой в Нижневартовске произошел утром 9 марта. 44-летний местный житель открыл огонь из ружья со своего балкона, он сделал по меньшей мере восемь выстрелов. По словам заявившей в полицию жены, ее муж находится в неадекватном состоянии и угрожает совершить суицид.

Сам стрелок требовал разговора с руководителем Сбербанка Германом Грефом и главой СКР Александром Бастрыкиным. Мужчина пояснил, что хочет передать им компромат на администрацию города. Он также призвал повесить на городской площади нескольких местных чиновников за то, что те якобы убили его девушку.

Источник в окружении задержанного рассказала NEWS.ru, что мужчина устроил стрельбу из-за «психологического шока» — он не курил и не пил, но «сломался», узнав, что тяжело болен.