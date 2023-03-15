Силовики задержали мужчину, который стрелял из окна в Вятских Полянах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, стрелявший из окна в городе Вятские Поляны Кировской области, был задержан, сообщает RT со ссылкой на местную прокуратуру. В ведомстве отметили, что 47-летний местный житель был пьян и целился в сторону полицейских. Информации о пострадавших нет.

Против стрелка было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Губернатор региона Александр Соколов ранее сообщил, что житель Вятских Полян устроил стрельбу с пятого этажа дома. По его словам, мужчина владеет двумя гладкоствольными ружьями. Сотрудники правоохранительных органов оцепили район.

Позднее сообщалось, что стрелявший долгое время находился в запое, а вместе с ним в квартире находилась теща, которая на момент стрельбы успела выбраться из квартиры и убежать к соседям. Мужчина начал пить из-за стресса после того, как у него обнаружили опухоль в головном мозге.