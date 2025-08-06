Пенсионерка потеряла все сбережения после «помощи» незнакомки с улицы

Пенсионерка потеряла все сбережения после «помощи» незнакомки с улицы Женщина украла банковскую карту у 73-летней пенсионерки в Краснокаменске

В Краснокаменске 50-летняя женщина втерлась в доверие к 73-летней пенсионерке и украла ее банковскую карту из сумки, потратив все сбережения, пишет «МК в Чите» со ссылкой на правоохранителей. Злоумышленница предложила пожилой местной жительнице донести тяжелые сумки до дома.

После «помощи» женщина скрылась. Позже украденной картой она оплачивала покупки в магазинах. Похитительницу оперативно задержали и отправили в изолятор временного содержания.

Фигуранткой уголовного дела оказалась женщина без определенного места жительства. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере 80 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные проникли в квартиру 69-летнего филолога и похитили имущество на сумму 1,3 млн рублей. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.