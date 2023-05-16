Пенсионерка погибла при падении лифта в доме престарелых в Калининграде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерка погибла при падении лифта в частном доме престарелых в Калининграде, сообщило в Telegram региональное управление Следственного комитета. По данным ведомства, еще две постоялицы пансиона, а также сотрудница дома престарелых получили травмы. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших за собой гибель человека).

Следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. <...> По уголовному делу выполняется полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, днем 13 мая три постоялицы дома престарелых и социальный работник поднимались на грузовом лифте с первого на второй этаж. В какой-то момент трос оборвался, и кабина полетела вниз. Все женщины получили тяжелые переломы конечностей, одна из них впоследствии скончалась.

Ранее сообщалось, что в одном из многоквартирных жилых домов на юго-востоке Москвы упал лифт с 11-го этажа на шестой. В этот момент в лифте находился подросток. Он был госпитализирован с переломом ноги.