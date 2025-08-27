Пенсионер с ножницами угрожал соседке и ее девятилетнему сыну Пенсионер из Рязанской области угрожал убийством соседке и ее 9-летнему сыну

В Рязанской области 65-летний пенсионер напал с ножницами на 33-летнюю соседку и ее девятилетнего сына, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Инцидент произошел в селе Вослебово Скопинского района. По данному факту возбудили уголовное дело. Пенсионеру грозит до двух лет лишения свободы.

Полицейские пресекли в селе Вослебово Скопинского района опасный конфликт между соседями, который грозил закончиться тяжким преступлением, — сказано в сообщении.

По данным МВД, пожилой мужчина в окно увидел, что несколько детей подбежали к столбу, на котором установлено электрическое оборудование, и решил, что они хотят баловаться. Пенсионер выбежал на улицу с ножницами. Увидев его, дети разбежались. Однако мужчина успел поймать одного из них. Соседка увидела, что ее ребенка обижают, и тоже вышла на улицу. Тогда пенсионер отпустил ребенка и стал угрожать зарезать соседку ножницами.

