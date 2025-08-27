День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 17:01

Пенсионер с ножницами угрожал соседке и ее девятилетнему сыну

Пенсионер из Рязанской области угрожал убийством соседке и ее 9-летнему сыну

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Рязанской области 65-летний пенсионер напал с ножницами на 33-летнюю соседку и ее девятилетнего сына, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Инцидент произошел в селе Вослебово Скопинского района. По данному факту возбудили уголовное дело. Пенсионеру грозит до двух лет лишения свободы.

Полицейские пресекли в селе Вослебово Скопинского района опасный конфликт между соседями, который грозил закончиться тяжким преступлением, — сказано в сообщении.

По данным МВД, пожилой мужчина в окно увидел, что несколько детей подбежали к столбу, на котором установлено электрическое оборудование, и решил, что они хотят баловаться. Пенсионер выбежал на улицу с ножницами. Увидев его, дети разбежались. Однако мужчина успел поймать одного из них. Соседка увидела, что ее ребенка обижают, и тоже вышла на улицу. Тогда пенсионер отпустил ребенка и стал угрожать зарезать соседку ножницами.

Ранее сообщалось, что бывший председатель СНТ «Богатырь» в деревне Марьино Богородского округа открыл стрельбу из охотничьего ружья по электрику, который менял лампы на столбах уличного освещения. По словам очевидца, причиной агрессивного поведения мог стать страх разоблачения факта о незаконной врезке в ЛЭП.

пенсионеры
Рязанская область
угрозы
соседи
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обещавший не выступать против России военный ликвидирован на Украине
В Венгрии назвали дату возобновления поставок нефти из России по «Дружбе»
Инвестиции в ИИ: Freedom Holding Тимура Турлова создает будущее
Кардиолог объяснила, какой холестерин считается «плохим»
Раскрыты сроки изъятия участков под строительство метро под Петербургом
Шаляпин рассказал о своем самочувствии после свадьбы
В Грузии арестовали счета семи организаций, финансирующих беспорядки
Конфликт с Тарасовой, отъезд в США, тайный брак: как живет фигурист Кулик
Минюст расширил список нежелательных организаций в России
Российские алмазы снова появятся в США
«Кто это?»: Шнуров передал Бородину жесткий ответ бойцов СВО
Певец Михаил Муромов раскрыл, как выживает на пенсию в 12 300 рублей
«Дима знал сразу»: новые детали о разводе Дибровых. При чем тут свингеры
Рудковская вспомнила, как помогла Чумакову с операцией
«Напряженные сутки»: раскрыты серьезные последствия непогоды на Камчатке
«Это верх манипуляций»: в Польше вспыхнул скандал из-за Украины
Ливни и летняя жара до +25? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
Готовим варенье из слив: простой рецепт ароматного десерта для зимы
Легендарный создатель комиксов умер в США
Вассерман рассказал, как правильно использовать мат
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.