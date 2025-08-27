День знаний — 2025
27 августа 2025 в 14:32

Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП

В Богородском округе пенсионер открыл стрельбу по электрику из-за врезки в ЛЭП

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бывший председатель СНТ «Богатырь» в деревне Марьино Богородского округа открыл стрельбу из охотничьего ружья по электрику, который менял лампы на столбах уличного освещения, передает 360.ru со ссылкой на свидетеля. По словам мужчины, причиной агрессивного поведения мог стать страх разоблачения факта о незаконной врезке в ЛЭП.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, в присутствии которых бывший председатель продолжал угрожать жителям. Позже полиция провела обыск в его доме. Свидетель также сообщил о предыдущих инцидентах: в декабре 2023 года экс-председатель и его сын избили пожилого электрика, который провел интернет одному из жителей в обход него, после чего было возбуждено уголовное дело.

Ранее 27 августа у одного из домов на Щелковском шоссе полицейские задержали вооруженного ножом правонарушителя. Мужчина угрожал полицейским, в том числе посягал на их жизнь и здоровье. Никто не пострадал. По информации Telegram-канала Baza, нападавший — мигрант. Он поджег два предмета и стоял на дороге, а при попытке задержания достал холодное оружие.

