Пассажиры автобуса выпали на дорогу и попали на видео В Казани два человека выпали из автобуса в час-пик

В Казани два человека выпали из переполненного автобуса на ходу, сообщили в Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан. Инцидент произошел во время утреннего час-пика. О состоянии пострадавших информации нет.

Во время посадки один из находившихся в салоне мужчин попытался помешать закрытию автоматических дверей. В этот момент в автобус заходила девушка. Из-за неосторожных действий и нарушения техники безопасности оба пассажира выпали на проезжую часть, — рассказали в ведомстве.

