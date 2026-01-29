Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 12:16

Пассажиры автобуса выпали на дорогу и попали на видео

В Казани два человека выпали из автобуса в час-пик

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Казани два человека выпали из переполненного автобуса на ходу, сообщили в Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан. Инцидент произошел во время утреннего час-пика. О состоянии пострадавших информации нет.

Во время посадки один из находившихся в салоне мужчин попытался помешать закрытию автоматических дверей. В этот момент в автобус заходила девушка. Из-за неосторожных действий и нарушения техники безопасности оба пассажира выпали на проезжую часть, — рассказали в ведомстве.

Тем временем в Нижегородской области опрокинулся пассажирский автобус. Авария произошла на автодороге Нижний Новгород — Киров в районе населенных пунктов Рекшино и Сырохватово в Борском округе. В результате пострадали два человека.

До этого в столичном ЖК «Римский» пассажиры помогли автобусу выехать из сугроба. На кадрах видно, как не менее десяти человек толкают транспортное средство.

Ранее в Омске женщина-кондуктор попала в больницу после избиения. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии, его доставили в отдел полиции. Женщину госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

автобусы
Казань
происшествия
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Опасное место»: Перминова заговорила о пополнении в семье
«Сложные переговорщики»: в Госдуме оценили предстоящую встречу РФ и Украины
В СК назвали виновников смертельной инфекции в интернате Прокопьевска
Сенатор объяснил, почему мошенничество невозможно полностью искоренить
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер Цимбаев согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Стало известно, какое соглашение обсуждают Белый дом и Сенат США
Названы страны, которые смогут заменить США в передаче разведданных ВСУ
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.