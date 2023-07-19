Пассажирский самолет протаранил осветительную мачту в аэропорту Тюмени СК РФ проверяет инцидент с протаранившим осветительную мачту в аэропорту Тюмени самолетом

Пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines протаранил осветительную мачту в тюменском аэропорту Рощино, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. В момент аварии на борту находилось 134 пассажира, включая 28 детей. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

На борту самолета находилось 134 пассажира, в том числе 28 детей. Пострадавших нет, авиакомпании причинен материальный ущерб на сумму более 1 млн рублей, — рассказали в СК РФ.

Инцидент произошел во время буксировки самолета Boeing 737, который должен был отправляться в Бишкек. По предварительным данным, ответственность за столкновение несет водитель аэродромного тягача, который доставлял воздушное судно к точке запуска двигателей.

Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего, проводится судебная техническая экспертиза.

Ранее появилось видео крушения пассажирского самолета в международном аэропорту сомалийской столицы Могадишо. В результате ЧП пострадали несколько человек. Воздушное судно при посадке врезалось в бетонный барьер, который находился в нескольких метрах от моря. В результате происшествия у воздушного судна повредилось шасси. Также сообщается о нескольких трещинах на фюзеляже.