Опубликовано видео крушения пассажирского катера в Петербурге Пассажир затонувшего в Финском заливе катера попал в больницу в тяжелом состоянии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пассажира затонувшего в Финском заливе катера госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу. Пострадавшего доставали из воды. По данным канала, судно потерпело крушение вечером 21 июля, на нем находились девять человек.

В ведомстве сообщили, что на помощь частному катеру пришили суда МЧС и поисково-спасательной службы. ЧП произошло в Петровском фарватере около намыва на Васильевском острове в Финском заливе. Спасатели эвакуировали с катера шесть человек, еще двоих взяли на борт проходящие мимо корабли.

По данному факту Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. В пресс-службе МЧС сообщили, что ситуация находится на контроле. Разлива нефтепродуктов не произошло.

Ранее стало известно, что круизный теплоход «Москва 208» врезался в бетонный пирс в Ярославле. Инцидент произошел при швартовке на Волге. В момент ЧП на борту теплохода находился 81 человек. Им была оказана медицинская помощь. В результате происшествия три пассажира пострадали. В экстренных службах сообщили, что судно не получило сильных повреждений.