Пасечник назвал цель удара ВСУ по Луганску Пасечник: ВСУ обстреляли Ленинский район Луганска с целью запугать мирных жителей

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале подтвердил, что ВСУ обстреляли Ленинский район Луганска. Исполняющий обязанности главы республики указал, что Киев нанес удар с целью запугать мирных жителей. Пасечник отметил, что город был атакован в День Республики, который отмечается 12 мая, в годовщину референдума, на котором в 2014 году большинство жителей бывшей Луганской области проголосовали за отделение от Украины и создание независимого государства.

В День Республики обстрелу со стороны украинских националистов подвергся Ленинский район города Луганска. Обстрел города в праздник — очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан, — написал врио главы ЛНР.

Пасечник добавил, что пожарные и оперативные службы уже работают на месте, обстоятельства выясняются, уточняется информация по пострадавшим. Он подчеркнул, что держит ситуацию на контроле, призвав жителей сохранять спокойствие.

Во время обстрела в Луганске мог находиться зять министра обороны Сергея Шойгу, блогер Алексей Столяров. Примерно за час перед обстрелом он выложил видео с центральной площади города, которая находится в нескольких километрах от места ударов.