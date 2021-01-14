Парламент выбрал мэра Уфы

https://static.news.ru/photo/46209960-5733-11eb-9257-fa163e074e61_660.jpg Сергей Греков Фото: gorsovet-ufa.ru

Депутаты Городского совета Уфы избрали мэра города. Победителем стал 52-летний заместитель руководителя городской администрации.

На заседании парламента, где принималось решение, присутствовал глава Башкортостана Радий Хабиров, передаёт РБК.

Я понимаю, что ваше единогласное голосование за кандидатуру Сергея Грекова — это аванс, который вы ему даёте, и который он должен будет отработать со своей большой командой. Это некий аванс и моему решению, когда я рекомендовал его кандидатуру. В свою очередь я заверяю, что мы работали и будем работать с Уфой как одна большая команда, — сказал он.

Избранный градоначальник в своём выступлении перед депутатами отметил, что многое было сделано командой бывшего руководителя города Ульфата Мустафина. Теперь необходимо укрепить экономику муниципалитета, чтобы доходы бюджета позволяли реализовать все планы.

Мы должны развивать не только традиционный бизнес, но и интеллектуальную, креативную несырьевую экономику, — подчеркнул он.

Всего на пост мэра Уфы претендовали 12 человек. Один из них отозвал свою кандидатуру, ещё шесть не прошли первый этап голосования. Затем конкурсная комиссия выбрала из пяти оставшися троих лидеров, которых представили к назначению. Помимо временно исполняющего обязанности мэра Грекова на пост претендовали глава Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров и заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО» Алексей Слепнев.

Как писал NEWS.ru, бывший мэр города Ульфат Мустафин погиб от коронавируса 29 октября 2020 года. Его лёгкие были поражены почти на 90%.