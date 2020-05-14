Парикмахерские в Москве пока открывать не будут

https://static.news.ru/photo/cce2937a-95f7-11ea-abe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Москве не будут открывать предприятия сферы бытовых услуг из-за опасности быстрого распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве сохраняется опасность быстрого нового распространения инфекции, — цитирует его «Интерфакс».

Собянин добавил, что с этим связано решение не открывать предприятия сферы бытовых услуг, таких как парикмахерские и салоны красоты.

Как писал NEWS.ru, эксперты заявили, что 40–50% заведений общественного питания могут не пережить пандемию коронавирусной инфекции, так как не получили адекватной государственной поддержки от государства.