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Парикмахерские в Москве пока открывать не будут

18:18, 14 мая 2020
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Москве не будут открывать предприятия сферы бытовых услуг из-за опасности быстрого распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве сохраняется опасность быстрого нового распространения инфекции, цитирует его «Интерфакс».

Собянин добавил, что с этим связано решение не открывать предприятия сферы бытовых услуг, таких как парикмахерские и салоны красоты.

Как писал NEWS.ru, эксперты заявили, что 40–50% заведений общественного питания могут не пережить пандемию коронавирусной инфекции, так как не получили адекватной государственной поддержки от государства.

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