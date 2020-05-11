Эксперты: рестораторы не получили господдержку и могут не пережить пандемию

https://static.news.ru/photo/79fe995e-93e7-11ea-b271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Эксперты заявили, что 40–50% заведений общественного питания могут не пережить пандемию коронавирусной инфекции, так как не получили адекватной государственной поддержки от государства.

Как сообщает газета «Ведомости», в условиях санитарных ограничений продолжают работу 23% заведений общественного питания. Они продолжают функционировать за счёт доставки. Остальные 77% не работают.

После снятия режима самоизоляции 40–50% могут не открыться, в тех, кто сможет удержаться, будут сокращения, считает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

По данным издания, уже 50% сотрудников отрасли общественного питания были сокращены.

Отмечается, что заведения общественного питания будут возобновлять свою работу только на третьем этапе снятия санитарных ограничений. При этом часть посетителей не пойдут сразу в рестораны и кафе, так как будут боятся заражения, прогнозирует исполнительный директор Restcon Андрей Петраков.

Как писал NEWS.ru ранее, большинство (70%) российских предприятий по производству мебели могут обанкротиться к июлю 2020 года. Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Александр Шестаков отметил, что мебельной отрасли, как и ресторанной, а также туристической, полностью запретили вести деловую деятельность, при этом финансовые обязательства лежат на владельце бизнеса.