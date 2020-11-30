Пациента с туберкулёзом и коронавирусом высадили из скорой в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/00c5c77c-3399-11eb-a36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителю Новосибирска, больному коронавирусной инфекцией и туберкулёзом, отказали в оказании медицинской помощи, высадив его на улицу прямо из кареты скорой помощи. Сотрудники медбригады аргументировали это тем, что в больницах нет свободных мест. Региональный Росздравнадзор инициировал проверки.

Территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области инициированы проверки двух медицинских организаций в связи с информацией в медиа-средствах о факте о факте оставления пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулёзом лёгких без медицинской помощи. Также в ходе проверок будет рассмотрен вопрос правильности организации медицинской эвакуации пациентов с данными патологиями, — говорится в заявлении.

Об инциденте ранее сообщила телекомпания «НСК 49». Дмитрий Орлов в течение четырёх месяцев лечился в туберкулёзном диспансере и готовился к операции на лёгком. Однако в Институте туберкулёза его положили в отделение, где лежат больные коронавирусом — и там мужчина тоже заразился COVID-19.

По его словам, он не может вернуться домой, так как проживает в общежитии с местами общего пользования. А при таких заболеваниях необходима изоляция. В итоге семья, и так практически не располагающая средствами, вынуждена арендовать квартиру, где Дмитрию приходится находиться одному, без лекарств и какого-либо медицинского ухода.

Ранее NEWS.ru писал, что врач рассказал, сколько времени может занимать восстановление после COVID-19. Коронавирусная пневмония вызывает фиброзные изменения, кашель, одышку, которые сохраняются на протяжении длительного срока. Последствия перенесённой болезни могут сохраняться до полутора месяцев.