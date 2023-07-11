Отец убитого Ржицкого раскрыл детали последнего разговора с сыном Отец Ржицкого заявил, что во время последнего разговора с сыном у того было отличное настроение

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Станислав Ржицкий

Отец убитого в Краснодаре замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкого Леонид рассказал «Известиям», что последний раз разговаривал с сыном 9 июля. Он уточнил, что у Ржицкого-младшего было отличное настроение. Отец капитана-подводника подчеркнул, что если бы его сын почувствовал что-то неладное, то наверняка дал бы знать.

Он не говорил [о каких-либо подозрениях]. По крайней мере, мы ничего не знали. Если бы у него были какие-то подозрения, он мог бы изменить планы, маршруты и так далее. Но он ничего не говорил. У него было отличное настроение, — сказал отец.

По словам матери погибшего, у Ржицкого ни с кем не было конфликтов. Она добавила, что у сына было много друзей среди однокурсников и сослуживцев. Родители не знают, кто мог стоять за убийством их сына.

Он человек неконфликтный. Друзей очень много среди однокурсников, среди сослуживцев, одноклассников, — заявила мать.

Ржицкий был застрелен 10 июля в Краснодаре вблизи спорткомплекса. Убийца произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в грудь и спину, после чего скрылся в неизвестном направлении. Капитан-подводник умер мгновенно.

Убитый был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар», которого украинские журналисты обвиняли в запуске «Калибров» по территории Украины.

Telegram-канал SHOT опубликовал ориентировку с фотографией возможного убийцы. Киллер попал на камеры наблюдения, когда уходил с места преступления.